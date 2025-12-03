Pagos de países en desarrollo para financiar su deuda alcanzaron un máximo en medio siglo

Washington, 2 dic (EFE).- Los pagos en concepto de capital e intereses realizados entre 2022 y 2024 por los países en desarrollo para financiar su deuda alcanzaron su máximo nivel en más de 50 años, según el Informe sobre la Deuda Internacional publicado este miércoles por el Banco Mundial (BM).

La diferencia entre los pagos que estos países realizaron para financiar sus volúmenes de deuda contraída y los nuevos financiamientos que recibieron en el mencionado periodo alcanzó los 741.000 millones de dólares, la mayor salida de capitales ligados a deuda en más de medio siglo.

Pero no todo fueron malas noticias, ya que estos estados lograron reestructurar 90.000 millones en total de sus volúmenes en deuda en 2024, más que en cualquier otro período desde 2010, según el reporte.

No obstante, también en 2024, el total de la deuda externa de los países de ingresos bajos y medios alcanzó un nuevo récord histórico de 8,9 billones de dólares, de los cuales 1,2 billones, cifra también récord, corresponden a los 78 países más vulnerables que califican para recibir donaciones y préstamos de bajo coste de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del BM.

Es el producto de las convulsiones, empezando por la pandemia, que ha caracterizado el inicio de la década, en la que, por desgracia, el interés promedio que han tenido que pagar estos países para su financiamiento ha estado en niveles no vistos desde la gran crisis financiera de 2008-2009.

Solo en intereses, estos países han pagado un volumen récord de 415.000 millones de dólares, un dinero que «de otro modo, podría haberse utilizado para reducir el creciente número de niños sin escolarizar, mejorar la atención primaria de salud o electrificar aldeas rurales», escribe en el informe el vicepresidente senior y economista jefe del BM, Indermit Gill.

El estudio advierte también que medio centenar de países en desarrollo vieron el año pasado crecer su deuda pública interna a un ritmo mayor que la externa, lo que hace que los bancos de estos países inviertan recursos en títulos estatales en vez de inyectar liquidez en el sector privado.

El estudio destaca que México estuvo entre los países que redujeron tanto su endeudamiento interno como externo en 2024, pese a estar en la lista de los 10 países que más dineron pidiero prestado junto a Argentina, Brasil, China o India.

El año pasado, el BM proporcionó 18.300 millones más en financiamiento de bajo coste en comparación con lo que recibió en reembolsos de capital de los países receptores, un récord histórico.

«Sin embargo, las leyes de la gravedad no pueden desafiarse eternamente», advierte Gill, que insta a los Gobiernos a poner la casa en orden y crear espacios fiscales de cara a la posibilidad de que las condiciones de los mercados de deuda cambien abruptamente. EFE

