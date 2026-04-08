Pakistán resalta el apoyo de China y las potencias árabes tras lograr la tregua

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Islamabad, 8 abr (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacó este miércoles el respaldo de un bloque de potencias liderado por China y Arabia Saudí como la fuerza clave que hizo posible el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y frenó la escalada del conflicto en la región.

«Deseo expresar nuestra más profunda y sincera gratitud a nuestros países hermanos – la República Popular China, el Reino de Arabia Saudí, la República de Turquía, la República Árabe de Egipto y el Estado de Catar- por brindar un apoyo inestimable e irrestricto para lograr el alto el fuego y dar una oportunidad a los esfuerzos diplomáticos», dijo en un comunicado publicado en X.

Sharif atribuyó el éxito de la mediación a un esfuerzo coordinado con estos países y con el Consejo de Cooperación del Golfo, para dar una oportunidad a la diplomacia poco antes de que venciera el ultimátum de la Casa Blanca.

Este reconocimiento llega mientras Islamabad se prepara para recibir este viernes a las delegaciones de Washington y Teherán.

El anuncio de la tregua de 14 días, que logró desactivar un ataque de Estados Unidos contra infraestructuras iraníes, ha dado paso a una fase de negociación donde Pakistán actúa como el mediador.

Teherán acudirá a la cita con un «plan de diez puntos» que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada de tropas estadounidenses a cambio de garantizar el paso seguro de las embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Para la reunión se espera la asistencia del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, en una negociación que busca poner fin a 40 días de hostilidades que han provocado una crisis energética y miles de víctimas. EFE

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