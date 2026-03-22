Palestina pide a la Unión Europa «medidas concretas» para detener la violencia de colonos

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- La Presidencia palestina condenó los ataques perpetrados por milicias de colonos esta noche y la madrugada del domingo contra comunidades en Cisjordania ocupada, y urgió a la Unión Europea (UE) a adoptar «medidas concretas» que ayuden a detener esta escalada de violencia contra la población palestina.

«(La condena conjunta) debe ir seguida de posturas prácticas y contundentes por parte de la comunidad internacional para adoptar medidas concretas que detengan estas violaciones, exijan responsabilidades a sus autores y brinden protección a nuestro pueblo indefenso», dijo hoy la Presidencia palestina, encabezada por Mahmud Abás, en un comunicado difundido por Wafa.

El texto alude a una declaración conjunta de la UE tras una cumbre en Bruselas, el pasado día 20, en la que los líderes condenaron «enérgicamente» la creciente violencia de los colonos contra «la población civil palestina, incluyendo la violencia contra las comunidades cristianas».

En este texto, la Unión Europea hizo a su vez un llamado al Consejo para que impulse «medidas más restrictivas contra los colonos extremistas y las entidades y organizaciones que los apoyan», señala la declaración.

Sin embargo, la Presidencia palestina recordó hoy que el asesinato de ciudadanos, la quema de propiedades y los actos de violencia «son acciones organizadas y sistemáticas» bajo la protección del Ejército israelí -que no interviene, arresta o presenta cargos contra los colonos- y con el apoyo del Gobierno de extrema derecha israelí.

«El objetivo es implementar planes de anexión, expansión racista y desplazamiento forzoso», concluye la Presidencia. EFE

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