Panamá ha pedido como un «país amigo» de EE.UU. la exención de visado a panameños

3 minutos

Ciudad de Panamá, 15 ene (EFE).- Panamá ha pedido a Estados Unidos en su calidad de «país amigo» que los panameños puedan entrar a la nación norteamericana sin la necesidad de una visa, afirmó este jueves el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino explicó que el nivel de visas negadas por Estados Unidos a ciudadanos panameños «es bien bajo», lo que hace al país un candidato para la exención de este requisito migratorio.

«Entre 4 % hacia abajo (de visas solicitadas negadas) se le puede dar la exención de visa (…) ese es un proceso, es una solicitud que estamos haciendo como país amigo», agregó el jefe de Estado panameño.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció el miércoles que durante una reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se planteó la posibilidad de la exención de visas a los panameños.

«Hablamos también sobre la posibilidad, recalcó, la posibilidad, de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera en un futuro visa para entrar a Estados Unidos», afirmó Martínez-Acha en entrevista con la televisión local desde la capital estadounidense.

Martínez-Acha contó que con Rubio se trataron temas de interés regional y bilateral, y aseguró que el nivel de relaciones entre Panamá y Estados Unidos «está en una condiciones fantásticas, hay un diálogo fluido, respetuoso».

«Y el secretario Rubio así lo reconoce (…) debo decir que, francamente, las relaciones entre ambos países se encuentran en un momento muy dulce y ambos países tienen sus intereses», declaró el canciller panameño.

Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal de Panamá alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

En este contexto, los gobiernos panameño y estadounidense suscribieron acuerdos en materia de seguridad que han multiplicado los ejercicios conjuntos en este país centroamericano, lo que generó inicialmente cierta polémica en Panamá.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y han suscrito más de 40 Estados y territorios.

El propio presidente panameño reconoció el pasado 2 de enero en un discurso ante el Parlamento que el «largo periodo de amistad, colaboración y reciprocidad» con EE.UU. parecía haber llegado a su fin, pero que la situación «se fue recomponiendo con pulso y tiempo, con inteligencia diplomática, sin perder el foco en lo realmente urgente y verdaderamente importante».

«Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad. Y el Canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo. El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo», afirmó el jefe de Estado, lo que arrancó aplausos en el hemiciclo legislativo. EFE

