Panamá lamenta la muerte del emblemático Willie Colón: «Hoy hay salsa en el cielo»

3 minutos

Ciudad de Panamá, 21 feb (EFE).- Desde políticos hasta músicos panameños, incluido el cantautor Rubén Blades con quien formó uno de los grandes dúos del género, lamentaron este sábado la muerte del emblemático salsero Willie Colón, que mantuvo desde sus inicios una relación cercana con el país centroamericano.

El primero en trasladar el pésame a los familiares de Colón fue Blades a través de un breve mensaje en sus redes sociales bajo la promesa de ampliarlo más adelante: «Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame».

También el reconocido compositor Omar Alfano, quien compuso para Colón el exitoso tema ‘El Gran Varón’ en 1989, dedicó unas palabras al fallecido salsero: «La partida del Gran Maestro Willie Colón es una noticia triste para el mundo de la música que se podría decir, sin lugar a dudas, tenía en él uno de sus pilares».

«Sus arreglos, sus canciones, su trombón y su voz inconfundible, llena del barrio, nos alegró por muchas décadas al punto de que hablar de la salsa sin mencionar su nombre es un pecado», continúa el mensaje de Alfano donde agradece por el tema conjunto.

«Nadie más que él podía imprimirle ese misticismo vocal que la hizo inmortal. Dios lo tenga en su gloria y le dé la paz eterna. Hoy hay salsa en el cielo porque llegó ‘El Malote'», concluye el texto junto con fotos de su último encuentro en Panamá.

Por su parte, el actual ministro de Ambiente de Panamá y exalcalde de Ciudad de Panamá (1999-2004), Juan Carlos Navarro, dijo que «se nos adelantó mi amigo Willie Colón, el maestro del trombón que nos hizo bailar y sentir con salsa que llegaba al alma, al espíritu y al cerebro».

Así recordó que: «En diciembre de 2005 tuve el honor de entregarle las llaves de la Ciudad de Panamá, por sus aportes a la música latina y sus lazos con nuestro país. Cuando me abrazó para darme las gracias me dijo lo que ya todos sabíamos: que Panamá era su segunda casa. Descansa en paz maestro».

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años, en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx , fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como ‘Idilio’, ‘Gitana’ o ‘El Gran Varón’.

Sobre la década de 1970, formó junto con Blades uno de los dúos más exitosos de la salsa bajo el sello discográfico de Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como ‘Siembra’ (1978) y ‘Maestra vida’ (1980). Mantuvo una relación cercana con Panamá, país donde se presentó en diversas ocasiones. EFE

