Panamá registra una inflación del 0,2 % en enero de 2026

(Corrige en el quinto párrafo el mes. Bien: enero)

Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- La inflación en Panamá registró una variación nacional del 0,2 % en enero pasado, en relación con el mes anterior, impulsada por los sectores como servicios financieros, servicios públicos y recreación, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el Inec no precisa la tasa interanual de la inflación, que cerró el 2025 en el -0,2 %.

Lo que sí detalla el informe del ente estadístico consultado por EFE este lunes es que el IPC en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, presentó una variación mensual en enero del 0,5 %, más del doble que el índice nacional.

La variación del 0,2 % en enero pasado a nivel nacional es consecuencia del alza de los precios en los grupos de seguros y servicios financieros en un 1,1 %; vivienda, agua, electricidad y gas en el 0,9 %; recreación, deporte y cultura en un 0,5 %; transporte en el 0,4 %; servicios de restaurantes y alojamientos en el 0,2 %; alimentos y bebidas no alcohólicas; y bebidas alcohólicas y tabaco, ambos, con subida del 0,1 %.

Se detalla que la mayor variación en la división vivienda, agua, electricidad y gas se presentó en «electricidad con el 4,8 %, un dato que coincide con el alza de la tarifa eléctrica que se aplica desde el 1 de enero y que afecta especialmente a la clase media, la que consume 300 kilovatios/hora (kWh) o más al mes.

Por otra parte, los grupos que mostraron una caída en los precios fueron los servicios educativos, en – 0,5 %; prendas de vestir y calzado en un – 0,2 %; muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; e información y comunicación, ambos, en el – 0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. EFE

