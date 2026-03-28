Panamá retornará a la prueba educativa internacional PISA en el 2029

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Ciudad de Panamá, 28 mar (EFE).- Panamá retomará la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2029, anunció este sábado el Ministerio de Educación (Meduca).

Para el 2029, el sistema educativo panameño estará «en una fase intermedia del rediseño curricular» lanzado este año y podrá «empezar a medir el impacto de su implementación, así como el fortalecimiento de las potencias de los docentes mediante procesos continuos de capacitación», dijo el Meduca en un comunicado de prensa.

Panamá, un país que actualmente cuenta con más de un millón de estudiantes de primaria y secundaria, se sometió a la prueba PISA de 2022, en la que ocupó el puesto 74 de 81 países evaluados y consiguió puntuaciones en general muy por debajo del promedio de más de 450 puntos de la OCDE.

El país centroamericano, cuyas autoridades y fuerzas sociales reconocen desde hace años las claras deficiencias del sistema educativo – no solo en materia de dotación sino también de la calidad del cuerpo docente – también participó en las pruebas aplicadas en 2009 y 2018 con resultados similares a los de 2022.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, impulsa una reforma educativa integral que adecue la enseñanza a las tendencias vigentes y prepare a los estudiantes para el mercado laboral, en un proceso que, ha dicho el mandatario, no lleva prisas para garantizar el aporte de todos los sectores. EFE

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