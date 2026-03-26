Panamá suspende el uso de gasolina con bioetanol previsto a partir de abril de 2026

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Ciudad de Panamá, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Panamá suspendió el uso de gasolinas con bioetanol programado a partir del próximo 1 de abril, una medida obligatoria amparada en una ley que aún se discute en el Parlamento unicameral y que genera polémica entre políticos y usuarios.

La orden de suspender el uso de bioetanol anhidro en mezclas con las gasolinas y de prorrogar su implementación hasta se cuente con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercado necesarias para el adecuado manejo de este insumo de «producción nacional» está en una resolución publicada en las últimas horas por la Secretaría Nacional de Energía.

Esta resolución deja sin efecto otra de marzo de 2024 que instauraba el uso de gasolinas con 10 % de bioetanol a partir del 1 de abril próximo, y establece que la Secretaría «establecerá, mediante resolución motivada, el cronograma y condiciones» para la implementación de la mezcla de combustible.

La medida del despacho de Energía llega cuando aún la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debate «el proyecto 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional y que modifica un artículo del Código Fiscal».

Esta iniciativa, aprobada en el primero de tres debates obligatorios, establece en su artículo 2 la autorización del «uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio en un 10 % para mezclas con las gasolinas en la República de Panamá».

Los legisladores y analistas que rechazan la propuesta argumentan que viola la Constitución Nacional al establecer la obligatoriedad del uso del combustible mezclado, pues deja sin opciones al consumidor, y que este rinde menos por litro de recorrido, con el consecuente impacto a su economía.

Al presentar la propuesta en marzo de 2025, el Gobierno de José Raúl Mulino indicó que el llamado Programa Nacional de Mezcla de Bioetanol en las gasolinas «generará unos 30.000 puestos de trabajo directo y una inyección económica de 400 millones de dólares en cinco años en inversión y salarios».

Panamá comenzó a utilizar el 1 de septiembre de 2013 una mezcla de 5 % de bioetanol en las gasolinas de 91 y 95 octanos, pero se suspendió en agosto de 2014 por problemas logísticos. Entonces una parte de los consumidores rechazaron la iniciativa, a la que culpaban del mal funcionamiento de sus vehículos.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) autorizó en agosto de 2014 el uso de la gasolina sin mezcla de bioetanol en todo el territorio nacional debido a que la única empresa productora del compuesto, Campos de Pesé, había suspendido su venta a las distribuidoras de combustible, según se informó entonces. EFE

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