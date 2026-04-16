Panamá y Cuba buscarán avanzar en la eliminatoria de Concacaf W hacia Brasil 2027

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Ciudad de Panamá, 16 abr (EFE).- Las selecciones femeninas de Panamá y Cuba definirán este viernes al clasificado del Grupo E a la ronda definitiva de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial que transcurrirá en Brasil con la participación de 32 países del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Las panameñas lideran el grupo con 9 puntos de 9 posibles y un saldo goleador de 10, en tanto que las cubanas han cosechado 7 puntos en 3 salidas.

Los líderes de los 6 grupos que componen la actual fase, avanzan a la próxima instancia, a la que se sumarán las selecciones de Estados Unidos y Canadá.

«Estamos ante otra final, como le he dicho a las chicas. Ya hemos pasado una y ahora nos queda otro escollo, otro partido de vida o muerte», dijo la entrenadora Toña Is.

Sus pupilas derrotaron el 9 de abril por 3-1 a la selección de Aruba. Este viernes, un empate con Cuba les bastará para avanzar a la fase decisiva.

Is destacó la rapidez de las delanteras de Cuba y la forma segura como defiende ese equipo en bloque.

El equipo cubano, que arribó a Panamá el pasado martes, cuenta con la delantera Cecil Aldana, que milita en la Universidad de Chile de la primera división, y con la atacante Katheryn Rodríguez, autora de un triplete ante Curazao.

La seleccionadora cubana Elizabeth Cuff confía en dar la sorpresa en territorio panameño.

– Alineaciones probables:

Panamá: Yenith Bailey; Carolina Baltrip-Reyes, Wendy Natis, Arlen Hernández, Karla Riley; Deysire Salazar, Katherine Castillo, Ericka Arauz, Sherly King; Katherin Parris y Riley Tanner.

Seleccionadora: Toña Is.

Cuba: Lucylena Martínez; Sheyla Wanton, Yarisleidy Mena, Gianna Borrego, Nahomi Aguilar; Kennys Arocha, María Álvarez, Yeranys Lee, Ana Josefa Fernández; Katheryn Rodríguez y Cecil Aldana.

Seleccionadora: Elizabeth Cuff.

Árbitra: La estadounidense Alyssa Pennington.

Hora: 19.00 local (00.00 GMT)

Estadio: Estadio Universitario. EFE

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