Paola Suárez, nueva capitana del equipo argentino de tenis para la Copa Billie Jean King

1 minuto

Buenos Aires, 18 feb (EFE).- Paola Suárez fue presentada este miércoles en Buenos Aires como la nueva capitana de la selección argentina de tenis para la Copa Billie Jean King, la principal competición por equipos del tenis femenino.

«Estoy contenta de poder aportarles a las jugadoras la experiencia que me dieron todos estos años de tenis», dijo en rueda de prensa la ex número 1 del mundo en dobles y 9 en singles.

Tras la salida de Mercedes Paz como capitana del equipo después de siete temporadas, su sucesora debutará al frente del seleccionado argentino en el grupo Américas I, que se disputará en el Complejo de Raquetas de la ciudad colombiana de Ibagué, entre el 8 y el 11 de abril de 2026, con dos plazas a los ‘playoffs’ de la competencia.

«Ahora aparezco en el tenis desde otro lugar, estoy del otro lado. Lo que más quiero lograr es conectar con las jugadoras, darles confianza y que puedan apoyarse en mí ante cualquier problema que puedan tener», señaló Suárez, quien se retiró formalmente como jugadora en 2014.

Suárez participó este miércoles de un entrenamiento con jugadoras argentinas que se encuentran en el país: Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi. EFE

