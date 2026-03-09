Paola Suárez ya tiene el equipo que representará a Argentina en la Copa Billie Jean King

2 minutos

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- El equipo argentino de tenis femenino anunció este lunes a las jugadoras que competirán por el Grupo Américas I de la Copa Billie Jean King que se disputará entre el 8 y 11 de abril en Colombia, en lo que representará el debut de Paola Suárez como nueva capitana.

Según informó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en un comunicado, Suárez nombró a Julia Riera, Luisina Giovannini, Martina Capurro Taborda, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus para las series que el combinado albiceleste disputará contra Brasil, Chile y Perú por la Zona A del torneo. México, Colombia, Venezuela y Ecuador integran la Zona B.

Fossa Huergo y Markus serán debutantes en el equipo, que tiene a Riera, de 23 años y 192 del ránking de la WTA, como principal singlista.

La sigue Giovannini, que a sus 19 años alcanza el puesto 227 de la clasificación mundial.

Capurro Taborda (368 de la WTA) tiene 28 años y un extenso recorrido en el tenis femenino, al que se está reincorporando a nivel de selecciones tras un año de ausencia.

Fossa Huergo tiene 30 años y es la principal doblista del equipo (104 del ránking en esa modalidad), al que se incorporó este año tras haber representado previamente a Italia.

Markus (19 años y 479 WTA) es hija de Gabriel Markus, extenista argentino de extensa trayectoria que supo llegar al puesto 36° del ATP en 1992.

El Parque de Raquetas de Ibagué, Colombia, recibirá a Argentina y a otras siete selecciones, de las que solo cuatro disputarán las semifinales y finales para quedarse con las dos plazas para los ‘playoffs’ de la competencia.

Esta competición representará el debut de Suárez, ex número uno del mundo en el ránking de dobles femenino, como capitana del equipo tras su asunción el mes pasado en reemplazo de Mercedes Paz. EFE

