Para socialistas y ecologistas franceses Mélenchon es el problema para unir izquierda

3 minutos

París, 23 mar (EFE).- Los dirigentes de los socialistas y los ecologistas franceses señalaron este lunes al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, como el problema para unir a la izquierda a la vista de los resultados de las municipales este domingo y, sobre todo, de cara a las presidenciales del año próximo.

«Jean-Luc Mélenchon se ha convertido en el lastre de la izquierda», subrayó el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, en una entrevista al canal BFMTV en la que se defendió también de uno de los grandes barones de su formación, el expresidente francés François Hollande, que le ha reprochado algunas alianzas locales con LFI que no han servido para mantener feudos históricos.

Faure insistió en que las derrotas de las candidaturas conjuntas de la izquierda en la segunda vuelta de las municipales en ciudades como Toulouse o Limoges donde los que aspiraban a la alcaldía eran miembros de LFI muestra que «hay un techo de cristal en la izquierda» a causa de Mélenchon.

Según su lectura, una parte del electorado que en la primera vuelta optó por las listas unidas socialistas y ecologistas no está dispuesta a dar su papeleta en la segunda vuelta a una candidatura de LFI por la asociación que hacen con su líder, a quien se le reprocha declaraciones antisemitas, entre otras cosas.

Por eso señaló que con vistas a las presidenciales del año próximo, aunque Mélenchon puede reunir a una parte del electorado de izquierdas en la primera vuelta, «hace converger el mayor rechazo en la segunda vuelta» y, de ahí su conclusión, de que «es el peor candidato para la izquierda en la segunda vuelta».

Por su parte, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, reconoció en una entrevista al canal France 2 que «el ambiente global en la izquierda no ha ayudado» en estos comicios municipales y señaló como principal culpable «la actitud de Jean-Luc Mélenchon» que busca «una izquierda irreconciliable».

Tondelier, que también cargó contra la actitud de algunos socialistas como Hollande que pretenden hacer imposible cualquier pacto con LFI, consideró que «cuando la izquierda irreconciliable gana, la izquierda pierde».

Según la ‘número uno’ de los ecologistas de cara a las presidenciales «hace falta una sola candidatura de la izquierda» porque sólo habrá espacio para uno teniendo en cuenta que si van por separado da por seguro que a la segunda vuelta se calificará la extrema derecha.

Según el coordinador de LFI, Manuel Bompard, lo que ha ocurrido en estas elecciones es que «hay una izquierda tradicional que decrece, y por el contrario una izquierda de ruptura que está en progresión», en alusión a su partido que se presentaba por primera vez a unas municipales.

En declaraciones a la emisora France Info, Bompard explicó el fracaso de algunas de las alianzas en la segunda vuelta entre socialistas y LFI porque, a su juicio, algunos electores estaban «desorientados» porque en la primera ronda los socialistas habían estado criticando a su partido repetidamente.EFE

ac/cat/jgb