Paraguay, Samoa, Namibia y Bélgica se jugarán la última plaza del Mundial de Rugby 2027

2 minutos

Reacción deportes, 20 oct (EFE).- Paraguay, Samoa, Namibia y Bélgica se jugarán, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), del 8 al 18 de noviembre, la última plaza al Mundial de Rugby que se disputará en Australia, en 2027.

El combinado paraguayo se impuso a Brasil en una histórica gesta a doble partido que le aseguraba el tercer puesto en el circuito sudamericano y un pase para este torneo de repesca.

No lo tendrán fácil los Yacaré, en este torneo de clasificación final ante Samoa, Namibia y Bélgica, puesto que oceánicos y africanos son habituales en los mundiales y parten como favoritos. En cambio la selección belga buscará junto a Paraguay su primera aparición.

Paraguay comenzará el torneo el 8 de noviembre contra Samoa. La segunda jornada, cinco días después, le enfrentará a Bélgica y la última jornada contra Namibia, el 18 de noviembre.

Paraguay busca acompañar a Argentina, Uruguay y Chile que ya han certificado su aparición en el mundial. Si Paraguay consigue ganar la repesca, el Mundial de Australia 2027 será la edición con más presencia sudamericana hasta el momento, superando al Mundial de Francia 2023 donde ya estuvieron presentes los tres seleccionados mencionados.

El Torneo de Clasificación tendrá un formato de liguilla donde todos los equipos jugarán entre sí y clasificará el que más puntos logre. Todos los partidos del torneo se disputarán en el estadio The Sevens, en Dubái, del 8 al 18 de noviembre.

Primera jornada – 8 de noviembre

17:00 – Samoa vs Paraguay 19:30 – Bélgica vs Namibia

Segunda jornada – 13 de noviembre

17:00 – Bélgica vs Paraguay 19:30 – Samoa vs Namibia

Tercera jornada – 18 de noviembre

17:00 – Namibia vs Paraguay 19:30 – Samoa vs Bélgica

EFE

def/og