Paraguay apoya ofensiva de EEUU contra Irán y señala «fracaso» de la gobernanza mundial

2 minutos

Asunción, 5 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, apoyó este jueves la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y advirtió sobre el «fracaso» de la gobernanza mundial instituida después de la Segunda Guerra Mundial.

«Por supuesto que apoyamos estas acciones que lleva adelante Estados Unidos», respondió el mandatario a periodistas durante una visita a obras en el departamento de Caazapá (sur).

«El sistema de gobernanza mundial, de arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial, fracasó, ya no sirve y prueba de eso son todos los conflictos que nosotros hemos vivido y Paraguay ha sido muy crítico», complementó.

Peña, uno de los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, en Latinoamérica, consideró que «el mundo cambió» desde el retorno del líder republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

«Él dijo, señores, ya no estamos más para discursos, tenemos que tomar acciones. Y eso es lo que él ha hecho en el Medio Oriente, apoyando en las siete guerras que tenía que enfrentar Israel, un país del cual Paraguay ha sido siempre un aliado inquebrantable a lo largo de nuestra historia», afirmó el gobernante.

Sobre el conflicto en Irán, dijo que «ha tenido en vilo» al mundo «durante décadas» y aseguró que desde ese país «se han financiado» organizaciones como las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a la Guardia Revolucionaria Islámica, que Paraguay ha designado como terroristas.

Tel Aviv y Washington comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán en la que han muerto el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios, mientras Teherán ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región que el Gobierno paraguayo ha condenado.EFE

