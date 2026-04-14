Paraguay celebra con orgullo su vori vori, la considerada como «mejor sopa del mundo»

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Asunción, 14 abr (EFE).- Cientos de entusiastas del vori vori, un caldo espeso representativo de la cocina de Paraguay, se reunieron este martes en la capital de este país suramericano para degustar del plato, al que orgullosamente denominaron como la «mejor sopa del mundo» después de que la enciclopedia gastronómica ‘Taste Atlas’ la reconociera como tal por dos años consecutivos.

En la calle Palma, la más popular del centro histórico de Asunción, cocineros trabajaron a toda prisa para repartir 400 dosis de esta sopa a base de pollo o carne cortada en cubos, verduras y bolitas de harina maíz, el ingrediente que, en idioma guaraní, da nombre al plato: vori vori o ‘bolita bolita’.

«Por eso se le da la denominación de la sopa más rica del mundo, por la combinación de ingredientes que pueda tener», dijo a EFE la chef Myriam Vera, la jefa de las cocineras de la degustación y quien se declaró «orgullosísima» de los reconocimientos internacionales que acumuló el plato en los últimos dos años.

Vera, que también es nutricionista y autora gastronómica, afirmó que el vori vori puede considerarse como un plato fuerte por su alto nivel calórico producto de su combinación de carbohidratos y proteínas.

De igual forma, añadió que la receta no es cerrada y que los cocineros siempre pueden incorporar condimentos o carbohidratos a gusto.

«Pero lo que no debe faltar son las bolitas de harina de maíz y la proteína que puede ser carne vacuna o pollo. Yo siempre hago de pollo», indicó.

El vori vori, «una sensación»

La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, aseveró a periodistas que el vori vori se ha transformado en «una sensación» fuera de Paraguay, donde cada vez más personas quieren degustar el platillo.

«Cuando vamos a representar a Paraguay a las ferias de turismo los extranjeros vienen y preguntan por el vori vori», señaló Duarte, que tiene rango de ministra y esta jornada compartió con las personas que llegaron a degustación frente a la sede del Senatur.

Asimismo, llamó a defender esta sopa, que dijo hace parte de la identidad de los paraguayos.

«El vori vori es un plato típicamente paraguayo, no tenemos que confundir eso, tenemos que pelear siempre por nuestra gastronomía», agregó.

La degustación también sirvió para que la paraguaya Josefina Smith se reencontrara con sus raíces tras 48 años radicada en Buenos Aires, donde pocas veces volvió a probar el plato.

«Me encantó», declaró la mujer a EFE tras ingerir la sopa por primera vez en más de cuatro décadas junto a compatriotas.

«Es un plato con muchas proteínas, es nuestro alimento de acá en Paraguay», relató entusiasmada.

Por una declaración de 2023 de la Junta Municipal de Asunción, cada 14 de abril se festeja el día nacional del vori vori. EFE

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