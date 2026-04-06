Paraguay celebra Primer Festival de Cine Iberoamericano con filmes de 10 países invitados

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Asunción, 6 abr (EFE).- Paraguay celebrará entre el 30 de abril y el 20 de junio próximos su Primer Festival de Cine Iberoamericano con la exhibición de veinte filmes de los 11 países participantes, anunciaron este lunes fuentes diplomáticas y culturales.

El director del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), Christian Gayoso, dijo en una conversación con EFE que la oferta del festival es diversa y recorre géneros como la ficción, la animación y el documental.

«En esta primera edición lo que se hizo fue una tormenta de ideas de películas, que preferentemente sean contemporáneas, pero de temáticas bastante flexibles», explicó el funcionario, tras una rueda de prensa en Asunción, la capital de Paraguay, en la que participaron embajadores y personal diplomático de los países participantes.

La muestra se iniciará con la proyección de la cinta documental ‘¿Los Últimos’, del director paraguayo Sebastián Peña, y que narra el trabajo de dos científicos que viajan a una reserva natural en la región de El Chaco -un extenso territorio que el país comparte con Argentina, Bolivia y Brasil- amenazada por la deforestación y los incendios.

Las películas se proyectarán en el Centro Cultural del Puerto, el Teatro Tom Jobim -de la Embajada de Brasil-, el Centro Cultural de España Juan de Salazar -más conocido como ‘El Juande’- y el Cine Cañisá, un espacio centenario fundado en Asunción a inicios del siglo XX por el inmigrante catalán José Cañisá Solé.

Gayoso dijo que estos cuatro recintos son «muy emblemáticos» y destacó que este evento persigue que el ciudadano los habite al tiempo que «viva esa experiencia colectiva a través de la cultura».

El festival exhibirá películas de España, México, Uruguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, y cuenta con el impulso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las embajadas de estas naciones acreditadas en el país suramericano. EFE

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