Paraguay declara patrimonio inmaterial a la fiesta tradicional de San Juan

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Asunción, 25 jun (EFE).- La Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay declaró este jueves patrimonio cultural inmaterial a la festividad del ‘San Juan Ara’ o Día de San Juan, una de las celebraciones más concurridas y tradicionales del país.

La declaración reconoce esta manifestación cultural, celebrada cada 24 de junio, los usos sociales, rituales y actos festivos, «los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo», indicó el despacho de Cultura en un comunicado.

Entre las prácticas reconocidas, señaló la institución, se incluyen juegos tradicionales como el ritual de la quema del ‘Judas Kai’, unos monigotes hechos de telas y ropaje viejo, que simboliza a Judas Iscariote, y representan a personajes que no cuentan con el aprecio popular.

También fueron reconocidos, entre otros, juegos populares como la ‘pelota tata’ (pelota de fuego, en guaraní) o el toro candil, una estructura hecha de cañas al que se le encienden las astas para simular una corrida, el ‘kambuchi jejoka’ que consiste en romper un cántaro de barro con un palo mientras se mantienen vendados los ojos.

Además se incorporaron las expresiones gastronómicas vinculadas a la elaboración y consumo de comidas típicas paraguayas como el ‘pastel mandi’o’ (empanada de yuca) o la ‘payaguá mascada’, una torta frita hecha con carne y yuca, o el ‘chicharõ trenzado’, un trenzado de tiras de carne de vaca o cerdo, entre otros platillos.

La fiesta de San Juan, que puede extenderse durante el mes de junio, coincide con la festividad cristiana de la Natividad de San Juan Bautista y los días en torno al solsticio de verano en el hemisferio norte y de invierno, en el Cono Sur.EFE

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