Paraguay defenderá en Mercosur distribución «equitativa» de cuotas de exportación a la UE

Asunción, 29 ene (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó este jueves que su país defenderá en el Mercosur una distribución «equitativa» entre los cuatro países que integran el bloque suramericano de las cuotas de exportaciones de productos hacia la Unión Europea (UE).

«La posición que nosotros tenemos es que las cuotas sean equitativas», sostuvo el canciller en un encuentro con gremios de la producción e industriales con quienes se socializó los beneficios del acuerdo entre el Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) y la UE, que fue suscrito el 17 de enero pasado en Asunción.

Ramírez explicó que los mecanismos de distribución de las cuotas se negocian entre los países a través de la Comisión de Comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur).

En ese contexto, el canciller indicó que dentro del Mercosur «hay posiciones distintas» entre los miembros del bloque que apuntan a que las cuotas que habilitó el acuerdo con la UE deben ser «proporcionales».

La UE concedió un acceso muy limitado a su mercado a las importaciones de productos agroalimentarios del Mercosur y, en el caso de productos sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral o el azúcar, se limitará mediante cuotas aplicadas gradualmente.

Las cuotas establecen cantidades máximas del producto que pueden ingresar al mercado bajo condiciones preferenciales.

El jefe de la diplomacia paraguaya detalló que el acuerdo con la UE bajará del 12,8 % al 7,5 % el arancel a las exportaciones de carne de vacuno del Mercosur, dentro de la cuota de 99.000 toneladas permitidas.

Asimismo, dijo que la carne de porcino tendrá 0 % de aranceles, frente al actual 20 %, siempre dentro de la cuota de exportación.

Paraguay también tendrá un trato «especial y diferenciado» dentro del pacto entre ambos bloques y alcanzó una «cuota exclusiva» para exportación de azúcar, biocombustibles o carne porcina a Europa, anunció Ramírez el 15 de enero pasado.

Aunque la UE mantiene cuotas para productos como carne, azúcar, arroz o miel, las tarifas sobre el 77 % de las exportaciones agropecuarias del Mercosur al mercado europeo se eliminarán en unos diez años.

El acuerdo, que tardó 26 años en negociarse, creará un mercado común de unos 720 millones de personas a partir de la reducción o eliminación gradual del 90 % de los aranceles a las importaciones y exportaciones.EFE

