Paraguay dice que su acuerdo militar con EE.UU. no genera «tensión» con su vecino Brasil

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Asunción, 23 mar (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó este lunes que el acuerdo militar firmado entre su país y Estados Unidos en diciembre pasado no genera «ningún tipo de tensión» con su vecino Brasil, el mayor socio comercial de esta nación en la región latinoamericana.

«Nosotros tenemos una amplia colaboración y cooperación bilateral con el Brasil, de ninguna manera el acuerdo con EE.UU. socava la relación con el Brasil y tampoco el Acuerdo SOFA genera ningún tipo de tensión con el Brasil», dijo Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Sin ofrecer mayores detalles, el canciller paraguayo indicó que ha hablado del tema con su par brasileño, Mauro Vieira, y que todos los aspectos del acuerdo «han quedado claros para todos».

El Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas o SOFA, en inglés, regula la presencia de personal militar estadounidense en Paraguay.

La herramienta de cooperación ha sido criticada por la oposición paraguaya, que ha alertado de una posible pérdida de soberanía del país suramericano, pero a mediados de mes el presidente, Santiago Peña, defendió la firma del acuerdo, al apuntar que su país está expuesto a «grandes amenazas» y necesita «prepararse externamente» para hacerles frente.

Entonces, el mandatario explicó que Paraguay tiene la «ventaja» de ser limítrofe con Brasil, una nación que tiene una economía desarrollada, pero que también alberga a grandes grupos criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV).

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador así como con una cincuentena de naciones del mundo, dijo hace semanas el titular de Exteriores paraguayo.EFE

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