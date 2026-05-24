Paraguay inicia preparación para amistoso antes de su retorno a la Copa del Mundo

2 minutos

Asunción, 24 may (EFE).- La selección paraguaya de fútbol inició este domingo su preparación de cara al partido amistoso que disputará el venidero 5 de junio contra su similar de Nicaragua, antes de su regreso a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

En su cuenta en la red social X, la Albirroja informó de la llegada de los primeros jugadores a su centro de alto rendimiento (CARDE) «para el inicio del operativo mundialista» con una serie de entrenamientos.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, no ha hecho pública su lista de preseleccionados para el Mundial 2026, pero la prensa ha podido ir conociendo los nombres a medida que los jugadores arriban al CARDE.

Uno de ellos es el atacante del argentino Independiente de Rivadavia, Álex Arce, que disfruta de buena actualidad gracias a sus 8 goles en 5 partidos en la Copa Libertadores.

«Estoy muy orgulloso de estar en la prelista, espero estar en la lista final», dijo el delantero de 30 años a periodistas. «Gracias a Dios se me abrió el arco de nuevo, eso es muy importante para mí porque los delanteros vivimos de goles», añadió.

Además de Arce, a este primer entrenamiento de hoy se sumaron jugadores como el defensor del Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia, Juan José Cáceres, y el atacante del Racing de Estrasburgo francés, Julio Enciso.

El grupo entrenará hasta el 30 de mayo, quedando libre el día 31, y regresará a estar bajo las órdenes de Alfaro por tres sesiones consecutivas más entre el 1 y el 3 de junio.

Se cree que Alfaro ofrecerá su convocatoria definitiva a la Copa del Mundo el 4 de junio, después de haber conducido 10 jornadas de entrenamientos.

La Albirroja debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 12 de junio contra Estados Unidos. Siete días después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

Paraguay se clasificó en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, vigente campeón mundial. EFE

rgc/gbf