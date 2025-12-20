Paraguay llama al retorno de la democracia en Venezuela y reitera respaldo a Machado

Asunción, 19 dic (EFE).- Paraguay aprovechó este viernes la Reunión de Cancilleres del Mercosur para denunciar el «deterioro de la institucionalidad y el avasallamiento de los derechos fundamentales» en Venezuela, al tiempo que reiteró su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Citado en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, responsabilizó en la cita al «régimen que gobierna ese país», en clara referencia al chavismo, en el poder desde 1999, por todo «el sufrimiento del pueblo venezolano».

En este sentido, el titular de Exteriores aseguró que la situación en la nación suramericana «ha derivado en una crisis migratoria y de seguridad que desafía la capacidad de respuesta de los países de la región», e incluso compromete la estabilidad de estos.

Asimismo, afirmó que «el retorno de la institucionalidad democrática en ese país, y la posibilidad de que las autoridades legítimamente electas asuman sus funciones», en alusión al excandidato presidencial Edmundo González, que ha denunciado un presunto fraude en las presidenciales del 28 de julio de 2024, «constituiría un acto de justicia y un paso fundamental para la estabilidad regional».

Ramírez reiteró el «reconocimiento» de su país a Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025, que fue entregado, el pasado 10 de diciembre a su hija, Ana Corina Sosa, en una ceremonia a la que acudió como invitado el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Este gesto, dijo el canciller, «reafirma el compromiso» de su país «con la defensa de la democracia y la dignidad humana».

Venezuela rompió relaciones con Paraguay a inicios de año después de que Peña reconociera a González como «ganador» de las presidenciales de 2024, y llamara al país petrolero a retornar a la senda democrática, una postura que el mandatario aún mantiene. EFE

