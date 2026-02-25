Paraguay prohíbe importación de aves y productos avícolas argentinos por gripe aviar

2 minutos

Asunción, 25 feb (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay prohibió este miércoles de forma temporal la importación de aves vivas, huevos y subproductos de origen avícola procedentes de Argentina, después de que se detectara en el país vecino un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).

La coordinadora del Programa de Enfermedades de Aves del Senacsa, Ady Lizza, dijo a la radio ABC Cardinal que como parte de la «alerta máxima» preventiva declarada por esa institución «se prohíbe temporalmente la importación de aves vivas, huevos, productos y subproductos de origen avícola al país desde la República de Argentina».

Senacsa adoptó la decisión tras el caso descubierto en un establecimiento comercial de la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires,

«En Paraguay no tenemos brotes activos hasta el momento, pero esto no significa que estamos libres de riesgos; por eso estamos reforzando la vigilancia sanitaria, las medidas de bioseguridad en granjas avícolas industriales», resaltó la funcionaria, quien destacó que realizan monitoreos en todo el país.

Lizza recomendó a los dueños de aves de traspatio mantener a los animales «en un espacio protegido» para evitar el contacto con especies silvestres, priorizar la higiene y la desinfección periódica de los sitios y notificar «rápidamente» posibles casos.

En un comunicado, Senacsa detalló que la prohibición de importaciones regirá «hasta tanto se declare oficialmente la erradicación del brote» por parte de la autoridad sanitaria de Argentina y la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa).

Paraguay adoptó una medida similar en agosto pasado tras detectarse otro brote de gripe aviar en Argentina.

Otro país del Cono Sur, Uruguay, decretó el martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos.EFE

nva/lb/cpy