Paraguay propicia diálogo entre Israel y siete países latinoamericanos sobre guerra

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Asunción, 26 mar (EFE).- Paraguay propició un encuentro virtual entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y cancilleres y representantes diplomáticos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú con el fin de «intercambiar pareceres» sobre la evolución de la guerra en Medio Oriente, informó este jueves la Cancillería en Asunción.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que durante la reunión se produjo «un debate franco y constructivo sobre los desafíos actuales», en el marco de las hostilidades de Israel y Estados Unidos contra Irán.

«Paraguay valora estos espacios como instancias fundamentales para el fortalecimiento de la cooperación internacional y la construcción de consensos en favor de la paz y la estabilidad global», señaló el texto.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo Gobierno es uno de los principales aliados de Israel en Latinoamérica, dijo el pasado 5 de marzo que apoya la ofensiva contra Irán, que el próximo sábado cumplirá un mes de haberse lanzado.

Peña apuntó entonces que Irán «ha tenido en vilo» al mundo «durante décadas» y advirtió que desde ese país «se han financiado» organizaciones como las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a la Guardia Revolucionaria Islámica, que Paraguay ha designado como terroristas.

Tel Aviv y Washington comenzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva contra Irán en la que murieron el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios, mientras Teherán respondió con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región, hechos que el Gobierno paraguayo condenó en su momento.

Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán han dejado por el momento al menos 1.230 muertos, según el último recuento oficial iraní del pasado 5 de marzo, que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, aumenta a 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles, en los primeros 24 días de guerra. EFE

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