Paraguay recibe nuevo grupo de migrantes no admitidos por EEUU, entre ellos un connacional

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Asunción, 21 may (EFE).- Paraguay recibió este jueves a un nuevo grupo de 10 migrantes latinoamericanos no admitidos por Estados Unidos, entre ellos un connacional, como parte de un acuerdo entre Asunción y Washington para la estadía transitoria de los extranjeros antes del retorno a sus países, informó el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter.

Durante una entrevista con la radio local ABC Cardinal, el funcionario señaló que el nacional paraguayo volvió a su país al aprovechar el asiento que dejó otro migrante que Paraguay no admitió por tener antecedentes penales en su nación de origen.

Es el segundo paraguayo expulsado desde Estados Unidos este 2026 y el número 21 desde que el republicano Donald Trump asumió su segundo mandato, según el medio Radio Itapúa.

Kronawetter indicó que los migrantes arribaron a Paraguay la madrugada de hoy y que los extranjeros son oriundos de Bolivia, Chile y República Dominicana.

Asimismo, señaló que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) quedó «a cargo» de los extranjeros y que «ya se están haciendo los trámites» para sus retornos seguros a sus sitios de origen.

«De todo lo que corresponda a gasto logístico -agregó Kronawetter- se encarga la OIM, con los recursos que ellos disponen para este proyecto».

Esta jornada, la Dirección Nacional de Migraciones indicó en un comunicado que todos los migrantes son mayores de edad y que el procedimiento «se desarrolló bajo estrictos controles migratorios y en respeto a los derechos humanos», en atención al «carácter humanitario de estos procesos y a los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay».

Paraguay anunció en abril pasado que actuará como tercer país seguro para que un máximo mensual de 25 migrantes no admitidos por EE.UU. sean repatriados.

A finales de ese mes, esta nación aceptó a 16 latinoamericanos que regresaron a sus países en un proceso que culminó la primera semana de mayo, informó entonces la Dirección Nacional de Migraciones.

En agosto pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir igualmente a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio. EFE

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