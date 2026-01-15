Paraguay tendrá un trato «especial y diferenciado» en acuerdo UE-Mercosur, dice canciller

Asunción, 15 ene (EFE).- Paraguay tendrá un trato «especial y diferenciado» dentro del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y alcanzó una «cuota exclusiva» para exportación de azúcar, biocombustibles o carne porcina a Europa, informó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores en Asunción, Rubén Ramírez.

«Este acuerdo contempla para nuestro país un trato especial y diferenciado», confirmó Ramírez en una reunión con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de Paraguay, que sesionó durante el receso parlamentario, en donde describió los beneficios del pacto para su país.

El canciller destacó que el acuerdo, que se firmará el próximo sábado en Asunción, reconoce «la realidad de los países en desarrollo y, en particular, las circunstancias de Paraguay como país sin litoral marítimo».

En ese sentido, explicó que «Paraguay obtuvo una cuota exclusiva para el acceso al mercado europeo con arancel de 0 %» para unas 10.000 toneladas anuales de azúcar orgánica, 50.000 toneladas para biocombustibles y 1.500 toneladas adicionales a las otorgadas a los otros países del Mercosur (Brasil, Argentina y Uruguay) para la exportación de carne porcina.

Asimismo, dijo que lograron «un trato especial por ocho años en reglas de origen para autopartes», es decir, que si ese producto es de procedencia paraguaya, tendrá «un trato preferencial».

Paraguay igualmente obtuvo «plazos adicionales para la aplicación de los instrumentos de defensa comercial» o de protección de su mercado respecto a los otros integrantes del Mercosur y los países de la UE, detalló el ministro.

Por otro lado, según Ramírez, su país «va a tener un periodo adicional de seis meses» para aplicar medidas fitosanitarias y sanitarias.

Ramírez señaló que la UE informó «su intención de avanzar en un proyecto de reglamento destinado a operativizar las salvaguardias» para proteger a los agricultores europeos, que, aseguró, «no son parte» del acuerdo a firmarse el sábado.

Sobre las salvaguardias, explicó que «ante un aumento en las importaciones de un bien determinado en más de 8 % en relación con el promedio de los últimos 3 años se considerará que existe un posible perjuicio grave y se iniciará una investigación» que podría levantar la preferencia arancelaria.

Si las cláusulas de salvaguardias se aprobaran, indicó el canciller, Paraguay también tendría un «trato especial y diferenciado».

«Paraguay no estaría obligado a cumplir, salvo que una investigación determine que las exportaciones de origen paraguayo realizadas bajo condiciones preferenciales causan un grave daño o amenaza» a la producción europea, añadió.

El nuevo acuerdo entre la UE y Mercosur integrará a cerca de 800 millones de consumidores y representará un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, según datos de la Comisión Europea. EFE

