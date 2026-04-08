Paraguay y Panamá reciben con optimismo el alto el fuego temporal entre EE.UU. e Irán

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Asunción, 8 abr (EFE).- Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Panamá, Javier Martínez-Acha, recibieron con optimismo este miércoles el anuncio del alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, tiempo durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán, y abogaron por una resolución pacífica del conflicto en Oriente Medio.

«La diplomacia debe prevalecer, el diálogo debe imponerse y también la seguridad del estrecho de Ormuz, el libre tránsito, y, por supuesto, garantizar la convivencia de la coexistencia pacífica en esa región», declaró Martínez-Acha durante una conferencia de prensa en Asunción, la capital paraguaya, donde esta jornada comenzó una visita oficial.

El titular de Exteriores, que reiteró el respaldo de Panamá a los países del golfo y al Estado de Israel, deseó que «pronto se pueda encontrar una solución duradera a este conflicto que afecta a todos».

«Lo vemos ya en los precios de la energía, lo vemos ya en las interrupciones en la cadena de suministros, en la logística a nivel mundial y todo eso conlleva un efecto negativo al bolsillo del consumidor, ya hay revisiones a la baja de crecimiento mundial, se está hablando de aumentar la tasa de interés en distintos países», advirtió.

El funcionario apuntó que, por tanto, son «optimistas» y dijo que esperan que EE.UU. e Irán «encuentren puntos de coincidencia y este conflicto pueda detenerse».

En la misma línea declaró Ramírez, su homólogo anfitrión, quien manifestó que para Paraguay «la resolución pacífica de las controversias es fundamental».

«Este reciente acuerdo de cese el fuego por 15 días entre Estados Unidos e Irán con la intervención de Pakistán ha sido una buena noticia para todo el mundo. Eso se refleja en los mercados internacionales, en cómo reaccionaron las bolsas y evidentemente para nosotros la seguridad hemisférica es importante», añadió Ramírez, quien aseguró, en alusión a sus contactos con sus colegas del golfo, que «el anhelo de alcanzar prontamente la paz es fundamental».

Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio -que Israel también aceptó- han comenzado con denuncias de violaciones y diferentes interpretaciones sobre si el Líbano está o no incluido en el alto fuego; de momento, el país ha sufrido el peor ataque de Israel hasta la fecha.

Irán ha denunciado ataques en una refinería en la isla de Lavan y un dron en la ciudad de Lar y en represalia ha lanzado ataques a los países del golfo. Además ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz por el «mayor ataque» que Israel ha perpetrado en Líbano, que ha dejado «decenas» de muertos y «cientos» de heridos.EFE

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