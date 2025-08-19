Paraguay y Taiwán organizarán en septiembre próximo un foro sobre semiconductores

Asunción, 19 ago (EFE).- Paraguay y Taiwán celebrarán del 19 al 21 de septiembre próximo un foro tecnológico enfocado en los semiconductores, que buscará que el país suramericano pueda integrarse a la cadena de producción de esta industria, informaron este martes fuentes diplomáticas y del Ejecutivo.

El encuentro, que llega este año a su segunda edición, tendrá lugar en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, señaló en una conferencia de prensa el embajador de Taipéi en Asunción, José Chih-Cheng Han, luego de reunirse con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y varios de sus ministros.

El diplomático anunció que han sido invitados expertos, académicos e industriales taiwaneses, así como empleados de la multinacional Taiwán Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), a la que calificó como «la fábrica más grande del mundo en semiconductores».

Han consideró que «es el momento» de trabajar en forma conjunta para que Paraguay se capacite y participe de esta cadena de valor.

«Hoy en día Taiwán produce el 65 % de semiconductores a nivel mundial y el 90 % de alta gama. Entonces, yo creo que tenemos la completa autoridad de hablar sobre cómo se fabrican los semiconductores», destacó.

En el foro participarán 12 especialistas taiwaneses en semiconductores, afirmó, por su parte, el rector de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, Jorge Duarte.

«La idea es conectar a nuestros industriales paraguayos con lo que es la industria de semiconductores», destacó.

El Primer Foro Tecnológico Taiwán-Paraguay tuvo lugar el 19 y 20 de agosto de 2024 en Asunción.

En julio pasado, Paraguay y Taiwán celebraron 68 años de relaciones diplomáticas.EFE

