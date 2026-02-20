Paramount supera revisión legal en oferta por Warner, que aún mantiene acuerdo con Netflix

Nueva York, 20 feb (EFE).- Paramount Skydance informó del fin del período de espera de 10 días previsto en la Ley Hart-Scott-Rodino para certificar la legalidad antimonopolio de su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), lo que elimina un obstáculo legal, pero no implica la aprobación de la operación.

Según un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), la expiración del período de espera significa que no existen impedimentos legales inmediatos bajo la ley antimonopolio por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Sin embargo, el acuerdo sigue dependiendo de que WBD acepte su oferta, ya que hasta ahora mantiene un acuerdo que alcanzó previamente con Netflix.

Paramount lanzó una oferta hostil por 108.000 millones de dólares en efectivo para comprar la totalidad de WBD, y en febrero agregó como incentivo 0,25 dólares adicionales por acción por cada trimestre que la operación no se haya completado después del 31 de diciembre de 2026.

WBD, por su parte, mantiene otro acuerdo con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda, bajo el cual acordó la venta de sus estudios y otros activos, y que está previsto someter a votación de los accionistas el 20 de marzo.

Entretanto, un grupo de ocho senadores demócratas, liderados por Corey Booker, solicitó a Paramount que preserve toda la documentación relacionada con la operación y aclare sus contactos con la Administración de Donald Trump ante posibles preocupaciones por interferencia política, según recogen medios locales.

Los legisladores piden que se preserven comunicaciones con Trump, su familia, funcionarios de la Casa Blanca y de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. Pese a la expiración del período de espera, este departamento aún puede solicitar más información o incluso impugnar la transacción.

Por otro lado, Netflix advirtió hoy que la expiración del período de espera anunciada por Paramount no equivale a que la operación cuente con la aprobación del Departamento de Justicia.

Además, acusó a Paramount de «desinformar a los accionistas», según declaraciones de David Hyman, director legal de la empresa, recogidas por Variety.

El presidente de Warner, Samuel A. Di Piazza, afirmó este mes en una carta a los accionistas que la compañía sigue convencida de que la operación con Netflix es la mejor alternativa, debido al «enorme valor que aporta» y a sus menores riesgos de ejecución y regulatorios.

WBD abrió la semana pasada un período de negociación de siete días con Paramount para darle la oportunidad de volver a «mejorar y precisar» su oferta. El plazo concluye el 23 de febrero, si bien Netflix conserva el derecho a presentar una contraoferta si se eleva la propuesta. EFE

