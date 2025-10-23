Paramount vende el canal de TV argentino Telefe al empresario Gustavo Scaglione

1 minuto

Buenos Aires, 23 oct (EFE).-Paramount, integrante del grupo estadounidense Skydance Media, anunció este jueves que concretó la venta de Telefe, uno de los principales canales de televisión de Argentina, a la firma Televisión Litoral, del empresario de medios Gustavo Scaglione.

La transacción incluye la sede principal de Telefe en Buenos Aires y sus tres filiales regionales en las ciudades argentinas de Rosario, Santa Fe y Córdoba.

«Esto marca un cambio significativo en el panorama mediático argentino, al volver Telefe a manos locales tras años de gestión internacional», destacó Paramount en un comunicado.

Paramount era dueño de Telefe desde 2016, cuando compró el canal al grupo español Telefónica.

Integra Capital, empresa del argentino José Luis Manzano, desempeñó el rol de estructurador y asesor financiero en la operación, mientras que The Raine Group, Quantum Finanzas y G5 Partners actuaron como asesores financieros de Paramount en esta transacción.

Los detalles financieros del acuerdo no fueron divulgados.

«Es un verdadero honor y privilegio que una compañía tan prestigiosa como Paramount haya confiado en el grupo que lidero el futuro de Telefe», afirmó Scaglione.

El empresario resaltó que Telefe «representa la excelencia y cuenta con una audiencia masiva en toda la Argentina». EFE

nk/gad