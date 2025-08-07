Parlamento de región moldava de Gagauzia arropa a su líder, condenada a 7 años de cárcel

3 minutos

Moscú, 7 ago (EFE).- El Parlamento de la región autónoma moldava de Gagauzia emitió este jueves una declaración para solidarizarse con la líder de la entidad, Yevguenia Gutsul, condenada el martes por la Justicia moldava a siete años de cárcel por la financiación del partido prorruso Shor, ilegalizado en 2023.

«Categóricamente rechazamos y no reconocemos el veredicto del 5 de agosto de 2025 contra la líder de Gagauzia, Yevguenia Gutsul», señalaron los parlamentarios en una resolución en la que tacharon la condena de «políticamente motivada» y dirigida a descabezar la autonomía, privándola de la dirigente elegida legítimamente.

La decisión del tribunal moldavo es una «represalia política, planificada y ejecutada por órdenes de arriba» para intimidar a los residentes de Gagauzia antes de las elecciones parlamentarias de septiembre, según el documento.

«Toda la responsabilidad de la desestabilización de la situación en Gagauzia y la escalada del conflicto entre Comrat y Chisinau recae exclusivamente en las autoridades centrales de Moldavia», señalaron los diputados, que también llamaron a organizar protestas masivas en solidaridad con Gutsul.

La Fiscalía moldava había solicitado 9 años para Gutsul, partidaria de normalizar las relaciones con Rusia y contraria al ingreso en la Unión Europea.

Según los investigadores, Gutsul, de 38 años, participó entre 2019 y 2022 en la transferencia regular de fondos entre Rusia y Moldavia que se utilizaron para apoyar al partido opositor prorruso Shor.

También fue condenada a seis años de prisión Svetlana Popan, una de las dirigentes de Shor, cuyo líder -el oligarca Ilan Shor- se encuentra exiliado actualmente en Moscú.

La propia Gutsul difundió a través de sus letrados un comunicado en Telegram en el que tachó su condena de un «ajuste de cuentas».

«Esta decisión no tiene nada que ver con la justicia», aseguró y agregó que las autoridades «utilizan las represiones como una herramienta para luchar con la disidencia».

Según la política, su veredicto es una «advertencia para toda la oposición» para que no se oponga a la línea general si no quiere ir a la cárcel.

Tras su detención en marzo pasado, Gutsul, opositora al gobierno de la presidenta moldava, la liberal Maia Sandu, pidió ayuda tanto al presidente ruso, Vladímir Putin, como al estadounidense, Donald Trump, e incluso al turco, Recep Tayyip Erdogan.

Sandu acusó en muchas ocasiones a Rusia de intentar desestabilizar la situación política en el país y ha pedido castigar duramente a los implicados en esas actividades.

La semana pasada, Sandu estimó en «cerca de 100 millones de euros» el dinero destinado por Moscú para «la financiación de la corrupción electoral» de cara a los comicios legislativos del próximo 28 de septiembre.EFE

mos/pddp