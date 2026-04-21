Parlamento de Venezuela inicia camino para nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo

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Caracas, 21 abr (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por el chavismo, designó este martes una comisión de diputados para iniciar el proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes» en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin precisar de qué áreas ni a quiénes.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que «por distintas circunstancias» hay «algunas plazas vacantes», sin detallar cuántas, de magistrados principales y suplentes en el máximo tribunal del país suramericano.

Por este motivo, señaló, se decidió la designación de un «comité preliminar» de diputados, encargado de instalar el Comité de postulaciones judiciales que debe hacer un llamado público para recibir aplicaciones a los cargos, evaluar las propuestas y elegir a los nuevos jueces del TSJ.

Rodríguez afirmó que el inicio de este proceso de selección se da «en el marco del proceso profundo de reforma judicial» impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por una «estructuración de un sistema de justicia justo».

Los once integrantes de la comisión preliminar fueron aprobados por la mayoría de la plenaria, y están presididos por el diputado chavista Giuseppe Alessandrello.

También la integran los parlamentarios chavistas Carlos Mogollón, María Gabriela vega, Desiree Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Villarroel; junto a Luis Augusto Romero, del partido Avanzada Progresista y Félix Freites, de Fuerza Vecinal, ambos de la oposición minoritaria, así como los diputados Pablo Pérez, Félix Freites, y Antonio Ecarri, de la bancada opositora Libertad.

Según la Constitución venezolana, el Comité de postulaciones judiciales debe hacer una convocatoria abierta para los candidatos a magistrados, evaluar sus credenciales y enviar una preselección al Poder Ciudadano -conformado por la Fiscalía, Defensoría y Contraloría-, que debe hacer una segunda preselección y enviarla a la plenaria del Parlamento, que finalmente selecciona y designa de forma definitiva a los nuevos magistrados.

La Ley Orgánica del TSJ señala, además, que cada magistrado debe ser elegido con mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los diputados de la AN.

El Parlamento venezolano designó recientemente a los nuevos titulares de Fiscalía y Defensoría, Larry Devoe y Eglée González Lobato, respectivamente, dos nombramientos aprobados por la amplia mayoría chavista, pese a otros candidatos propuestos por la minoría opositora.

Esta designación de nuevos magistrados se inicia cuando se cumplen dos meses desde la promulgación de la Ley de Amnistía, por la cual más de 8.000 personas han recibido libertad plena, según cifras oficiales, pero cuyas identidades no han sido reveladas en un listado público de las autoridades.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza hasta el 20 de abril 473 detenidos por estos motivos, de los cuales 43 son extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad. EFE

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