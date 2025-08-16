Participación del 71 % en las elecciones locales en parte de Libia pese a violencia previa

2 minutos

Túnez, 16 nov (EFE).- La participación en la segunda fase de las elecciones municipales en Libia, celebradas este sábado en 26 circunscripciones del oeste del país fue del 71 %, con un total de 161.684 votantes, informó la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC), por sus siglas en inglés) a través de Facebook.

Los comicios, inicialmente previstos para 63 municipios, se redujeron a 26, después de la cancelación del proceso en el este del país por orden del mariscal Jalifa Haftar, que tutela la zona, y el aplazamiento para el próximo sábado en siete circunscripciones, debido a los daños causados por los ataques de esta semana a varias sedes.

Pese a los hechos violentos registrados los últimos días contra dependencias electorales y la suspensión de las votaciones en el este, la jornada se desarrolló sin incidentes, aseguró el presidente de la HNEC, Imad al-Sayeh, al cierre de los centros de sufragio, a las 18:00 hora local (17:00 GMT).

Según el funcionario, los resultados preliminares de los comicios serán anunciados en una semana, aunque los definitivos serán revelados una vez concluya la etapa de apelación, que según la ley, dura 21 días.

El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdulhamid Dbeiba, que controla el oeste del país, felicitó, a través de X, a las instituciones y a los electores «por el éxito de este importante evento» que -aseguró- «se celebró en un ambiente seguro y ordenado».

Subrayó que su Ejecutivo -reconocido internacionalmente como el legítimo Gobierno libio- apoyará a los consejos municipales electos «como socios clave para lograr el desarrollo local y promover la descentralización, garantizando que estén cerca de los ciudadanos y respondan a sus prioridades diarias».

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 circunscripciones, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido divida en dos áreas -el este, administrado por Haftar, y el oeste, controlado por el GUN-, con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias, aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020. EFE

sb-mak/llb