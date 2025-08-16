The Swiss voice in the world since 1935

Participación del 71 % en las elecciones locales en parte de Libia pese a violencia previa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Túnez, 16 nov (EFE).- La participación en la segunda fase de las elecciones municipales en Libia, celebradas este sábado en 26 circunscripciones del oeste del país fue del 71 %, con un total de 161.684 votantes, informó la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC), por sus siglas en inglés) a través de Facebook.

Los comicios, inicialmente previstos para 63 municipios, se redujeron a 26, después de la cancelación del proceso en el este del país por orden del mariscal Jalifa Haftar, que tutela la zona, y el aplazamiento para el próximo sábado en siete circunscripciones, debido a los daños causados por los ataques de esta semana a varias sedes.

Pese a los hechos violentos registrados los últimos días contra dependencias electorales y la suspensión de las votaciones en el este, la jornada se desarrolló sin incidentes, aseguró el presidente de la HNEC, Imad al-Sayeh, al cierre de los centros de sufragio, a las 18:00 hora local (17:00 GMT).

Según el funcionario, los resultados preliminares de los comicios serán anunciados en una semana, aunque los definitivos serán revelados una vez concluya la etapa de apelación, que según la ley, dura 21 días.

El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdulhamid Dbeiba, que controla el oeste del país, felicitó, a través de X, a las instituciones y a los electores «por el éxito de este importante evento» que -aseguró- «se celebró en un ambiente seguro y ordenado».

Subrayó que su Ejecutivo -reconocido internacionalmente como el legítimo Gobierno libio- apoyará a los consejos municipales electos «como socios clave para lograr el desarrollo local y promover la descentralización, garantizando que estén cerca de los ciudadanos y respondan a sus prioridades diarias».

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 circunscripciones, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido divida en dos áreas -el este, administrado por Haftar, y el oeste, controlado por el GUN-, con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias, aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020. EFE

sb-mak/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR