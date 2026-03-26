Partido opositor denuncia crisis eléctrica y cortes de hasta 8 horas en oeste de Venezuela

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Maracaibo (Venezuela), 26 mar (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este jueves que la crisis eléctrica se ha recrudecido en los últimos meses con cortes del servicio de hasta ocho horas en el estado petrolero de Zulia (oeste), fronterizo con Colombia.

El presidente regional del partido, Avilio Troconiz, dijo a periodistas desde la subestación Las Tarabas en Maracaibo, capital de Zulia, que aunque hubo un tiempo en que el tema eléctrico pareció tener mejoría, en los «últimos meses» los cortes se han incrementado.

«Esta crisis inició en el año 2009 -durante el Gobierno de Hugo Chávez- con el racionamiento eléctrico nacional que generó lo que fue la emergencia eléctrica decretada por el presidente entonces», añadió Troconiz que enumeró entre las causas la falta de inversión, de proyectos a largo plazo, así como el «mal manejo» de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Usuarios en X han reportado apagones en distintos estados del occidente de Venezuela en las últimas semanas. El pasado viernes, los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron un fallo eléctrico masivo en varios estados del occidente del país.

Un día después la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético.

Venezuela afronta constantemente fallos en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector. EFE

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