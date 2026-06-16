Paulino y Pinales son los abanderados dominicanos en Juegos Santo Domingo 2026

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Santo Domingo, 16 jun (EFE)- Los medallistas olímpicos Marileidy Paulino, de atletismo, y Cristian Pinales, de boxeo, han sido seleccionados abanderados de la delegación dominicana para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

La decisión fue dada a conocer este martes por el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), informó la entidad en una nota.

Paulino, campeona olímpica de los 400 metros en París 2024, es una de las principales figuras del atletismo mundial. En 2023 se llevó el oro en el Mundial de Atletismo de Budapest.

Dos años más tarde se quedó con la plata en el Campeonato Mundial de Tokio.

Por su parte, Pinales ha sido una de las figuras más sobresalientes del boxeo local en los últimos años, destacándose en el escenario olímpico y continental, donde ha cosechado resultados como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ambos deportistas portarán la bandera nacional en las ceremonias de apertura y cierre de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

República Dominicana acogerá por tercera ocasión los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya lo hizo en Santiago Domingo 1974 y Santiago (norte) 1986.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcarán una edición especial al coincidir con el centenario de esta cita multideportiva regional.

La organización de los Juegos ha informado que se esperan más de 6.500 deportistas en representación de 40 países y territorios de la región. EFE

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