Paz dice que Morales y Arce llevaron a Bolivia a la actual situación de crisis económica

La Paz, 23 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acusó este martes a los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce de poner al país en la situación actual de crisis económica y aseguró que su Gobierno «está teniendo el valor» de tomar decisiones para superarla, como el reciente retiro de la subvención a los combustibles.

En un contacto con periodistas en La Paz, Paz explicó que la subvención de los carburantes demandaba un gasto diario de 10 millones de dólares y ratificó que ahora esos recursos irán a proyectos que «perduren en el tiempo y generen economía», algo que, según dijo, no hicieron los Gobiernos de Morales (2006-2019) ni de Arce (2020-2025).

«Evo Morales y Arce nos han puesto en esta situación. Nosotros estamos teniendo el valor de tomar las decisiones que le corresponde a un mejor futuro para la patria, pero además con una visión que genere economía y que sea sostenible en el tiempo», manifestó el gobernante, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre,

Paz mencionó que en los últimos días sostuvo reuniones con distintos sectores que inicialmente rechazaron el decreto 5503, que dispone el retiro del subsidio junto a otras medidas económicas y sociales, y valoró que se alcanzaron acuerdos «en función de perspectivas de futuro».

«Los bolivianos tenemos que elegir, o continuar con ese pasado que nos ha dejado esta crisis económica, moral, ética, con instituciones heridas o vinculadas a la corrupción, o cambiar nuestro comportamiento y darnos una oportunidad», afirmó.

Además, aseguró que «uno no toma decisiones tan duras porque lo desea de esa manera», sino porque si bien en este momento son «difíciles, a futuro serán el amplio camino del desarrollo», por lo que ratificó que su Gobierno no retrocederá en las medidas dispuestas en el decreto 5503.

Con respecto a los enfrentamientos entre policías y sindicalistas que marcharon esta jornada en La Paz, el mandatario sostuvo que el derecho a la protesta «es justo», pero que «el derecho a hacerle daño a otro boliviano no es correcto».

Paz destacó la «madurez extraordinaria» que está mostrando «el pueblo» que, a su juicio, sabe que «la estabilidad es un bien público» y por eso las movilizaciones contra el decreto 5503 no son masivas.

«El país sabe que tenemos que salir adelante y el país va a vencer a unos cuantos que quieren que entremos a un conflicto entre bolivianos», agregó.

Esta jornada, la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro del subsidio a los combustibles derivó en enfrentamientos con policías que resguardaban los accesos a la plaza Murillo, centro del poder político en La Paz.

Los movilizados, mayormente mineros y fabriles, intentaron ingresar a la plaza y trataron de retirar por la fuerza las vallas colocadas por la Policía, lanzando petardos y detonando cargas de dinamita, a lo cual los policías antimotines respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos.

La COB, que fue aliada política de Morales y Arce, convocó a una huelga general e indefinida contra el decreto 5503, medida que solo cumplen los mineros, mientras que hay algunos bloqueos de carreteras en la región sureña de Chuquisaca.

El decreto 5503, que rige desde el pasado miércoles estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años. EFE

