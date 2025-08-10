Peña: Paraguay empezó «con el pie derecho» y espera más medallas en ASU2025

Asunción, 10 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este domingo que su país comenzó con el «pie derecho» los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, tras cosechar tres medallas en remo, una dorada individual y dos de plata por equipos, y agregó que se esperan más preseas.

«Impresionante. Mejor manera que empezar estos Juegos Panamericanos Junior ASU2025 no podemos pedir. Tres medallas. La primera competencia, Paraguay sacando oro, (después) dos platas. Realmente maravillosa la experiencia que están viviendo las atletas. Es realmente único este momento. Esto recién empieza, así que Paraguay empezó con el pie derecho», dijo el gobernante al canal estatal Paraguay TV.

Este domingo, la remadora Nicole Martínez consiguió la medalla de oro en la prueba individual en un par de remos cortos femeninos.

En dos remos sin timonel masculino M2-, los paraguayos Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi se colgaron plata, tras quedar segundos después del equipo chileno.

Y en la prueba de cuatro sin timonel femenino W4-, las locales Nicole Martínez, su hermana Lucía, Fiorela Rodríguez y Agustina López quedaron segundas en la clasificación final, también después de Chile.

«Queremos ver más competencias y más medallas», dijo el mandatario, tras pedir a sus compatriotas ir a los escenarios deportivos para alentar a los atletas.

Sostuvo que la competencia en remo «superó todas las expectativas» y «entusiasma y alienta» al país «para ir por más».

«Estos resultados nos muestran que este es el camino que tenemos que seguir», apuntó, tras señalar que los visitantes han destacado los escenarios y la organización del evento deportivo que transcurre en Paraguay hasta el 23 de agosto. EFE

