Peña sustituye a viceministro de Seguridad Interna y nombra nuevo comandante de la Policía

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Asunción, 6 abr (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ascendió este lunes a viceministro de Seguridad Interna al hasta ahora comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quien sustituirá en el cargo al funcionario saliente, Oscar Pereira.

La medida, que se enmarca en el proceso de cambios por la segunda mitad del mandato que Peña inició en agosto de 2023, viene a «fortalecer» la seguridad ciudadana, dijo en una conferencia de prensa televisada el ministro de Interior, Enrique Riera.

Riera anunció que quien fuera hasta hoy el segundo al mando en la Policía Nacional, César Silguero, será ascendido a la jefatura de este cuerpo de seguridad. EFE

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