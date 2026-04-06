Peña sustituye a viceministro de Seguridad Interna y nombra nuevo comandante de la Policía

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Asunción, 6 abr (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ascendió este lunes a viceministro de Seguridad Interna al hasta ahora comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quien sustituirá en el cargo al funcionario saliente, Oscar Pereira.

La medida, que se enmarca en el proceso de cambios por la segunda mitad del mandato que Peña inició en agosto de 2023, viene a «fortalecer» la seguridad ciudadana, dijo en una conferencia de prensa televisada el ministro de Interior, Enrique Riera.

El titular del Interior anunció que quien fuera hasta hoy el segundo al mando en la Policía Nacional, César Silguero, asumirá la jefatura de este cuerpo de seguridad.

«Ellos están acá por sus currículos que, entre paréntesis, son impecables. Entonces, es muy agradable hacer un cambio, porque todos los cambios, hay que decirlo, renuevan esperanzas», añadió, al presentar a los ascendidos funcionarios.

Riera indicó que la sustitución del hasta ahora viceministro Pereira «no tiene nada que ver» con bajo rendimiento o errores de ejecución, sino con la «profundización del trabajo» en la Policía Nacional.

Con su nombramiento como segundo en el organigrama del despacho del Interior, Benítez, de 55 años, pasó a retiro en la Policía Nacional «de forma voluntaria», añadió el ministro.

«Era una decisión que estaba tomada antes de la Semana Santa, y lo manejamos con mucha cautela», prosiguió.

Benítez asumió como jefe de la Policía Nacional en agosto de 2023 y, entonces, alertó de forma pública sobre presuntos elementos dentro de la institución que actuaban «al margen de la ley».

En junio de 2024, Paraguay reformó la ley que rige a la Policía Nacional con la intención de elevar el profesionalismo en el órgano y ratificar su carácter no deliberante y ajustado a los mandatos de la Constitución redactada en 1992.

Al respecto, Benítez aseguró en la conferencia de prensa que buscará consolidar desde el viceministerio el nuevo paradigma en el accionar del cuerpo de seguridad. EFE

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