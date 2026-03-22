Pedro Acosta, séptimo, pierde el liderato, y reconoce que lo mejor fue la salida

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Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), séptimo en el Gran Premio de Brasil de MotoGP, ha perdido el liderato en el campeonato del mundo de motociclismo y ha reconocido que «hoy la salida ha sido lo mejor de la carrera».

«Está claro que nos falta velocidad punta, porque si ya me quitas eso, ya me dejas sin nada, pero bueno, creo que hemos hecho, dentro de lo que teníamos entre las manos, una buena carrera y hemos sobrevivido hasta que se ha podido en ese ‘top 5′», recuerda Acosta.

«Luego nos hemos quedado sin ‘grip’ (adherencia) y nos falta mucha velocidad en la recta, por lo que ha sido a base de sobrevivir y tenemos que darnos con un canto en los dientes este fin de semana», ha reconocido en el circuito el piloto de KTM.

«Hemos podido competir las primeras diez/doce vueltas, porque hasta ahí hemos hecho una carrera medio decente, algún adelantamiento que otro, entonces bien, pero ha sido lo máximo que se podía sacar del fin de semana, no teníamos mucho más ritmo y tampoco podía coger rebufos, no aguantaba detrás de Álex -Márquez- y de Ai Ogura, y ha sido un poco sobrevivir hasta que se acabara la carrera», ha reconocido Acosta. EFE

JLL/arh