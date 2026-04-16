Pedro Sánchez emerge de su enfrentamiento con Trump como estrella mundial de la izquierda

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acoge esta semana una cumbre de progresistas de todo el mundo disfrutando de una mayor influencia global, luego de que sus turbulentas relaciones con Donald Trump reforzaran su imagen de héroe de la izquierda.

Los choques con el presidente estadounidense, sus virulentas críticas a Israel y su defensa de la inmigración han distinguido a Sánchez en una Europa que lleva años inclinándose hacia la derecha.

El último episodio fue su firme oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que llevó a Trump a amenazar a España con represalias comerciales.

Sánchez dio la nota discordante de la OTAN el año pasado al negarse a aceptar la exigencia de Trump de aumentar el gasto en defensa hasta 5% del PIB.

También es el líder occidental de mayor perfil que calificó de «genocidio» la guerra de dos años de Israel contra Hamás en Gaza.

Para Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, la postura «coherente» de Sánchez le ha dado réditos en el sur global, especialmente en América Latina y el mundo árabe.

«Al gobierno le salen las cuentas bien, porque ha ganado mucho protagonismo, mucha proyección, mucha presencia en muchos países», estimó Molina a la AFP.

«España ha conseguido un peso entre los grandes países de la Unión Europea que antes no había tenido», coincidió Joan Botella, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona.

– «Némesis de Trump» –

En las últimas semanas, Sánchez escribió artículos para The New York Times y Le Monde diplomatique.

«Pedro Sánchez se ha convertido en el abanderado de la oposición política occidental al presidente de Estados Unidos», escribió The Wall Street Journal en marzo, mientras que el Financial Times calificó al socialista como «némesis de Trump en Europa».

Actual presidente de la Internacional Socialista, Sánchez recibirá a figuras de la izquierda global en la cumbre Movilización Progresista Global, que comenzará el viernes en Barcelona.

Asistirán el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el sudafricano Cyril Ramaphosa y la mexicana Claudia Sheinbaum, junto con 400 alcaldes y más de 100 partidos.

Sánchez y Lula pronunciarán el discurso principal el sábado en este encuentro, que, según los organizadores, tiene como objetivo movilizar a los progresistas en tiempos turbulentos marcados por el auge de la extrema derecha.

Los progresistas deben «trasladar a la ciudadanía que pertenecemos a algo que incluso va más allá de la política doméstica, que va más allá de nuestras fronteras, y es tener una mirada positiva, humanista», afirmó Sánchez el martes en Pekín, durante su cuarta visita oficial a China en cuatro años.

El auge internacional de Sánchez contrasta con su imagen polarizadora a nivel nacional.

Sánchez nunca ha contado con una mayoría parlamentaria desde que llegó al poder en 2018 y se ha debilitado por los escándalos de corrupción que afectan a familiares y antiguos aliados políticos cercanos.

– «Fortalecer su posición política» –

Botella considera que Sánchez juega «la carta de la política exterior, porque es un ámbito en el que está cómodo personalmente y en el que la opinión pública española le es favorable de modo mayoritario».

Más del 68% de los españoles se oponen a la guerra contra Irán, incluidos los votantes de la principal formación opositora, el conservador Partido Popular (PP), según una encuesta de marzo publicada en el diario El País.

«Los españoles tienen un cierto complejo de inferioridad cuando salen al mundo exterior. Y en ese sentido el perfil que ha adquirido la figura de Pedro Sánchez es algo que es satisfactorio para mucha gente más allá de su apoyo electoral», dijo Botella.

El PP acusa a Sánchez de utilizar la política exterior para aglutinar a las fuerzas de izquierda divididas en España y desviar la atención de los titulares negativos.

Mientras otros líderes occidentales han optado por no antagonizar con Trump, Sánchez busca «utilizar instrumentalmente esta imagen de líder progresista (…) contrapuesto a Donald Trump para tratar de fortalecer su posición política», señaló Juan Tovar Ruiz, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Burgos.

Pero esto «tiene consecuencias a nivel europeo y ahora mismo yo creo que España está en una posición claramente minoritaria», advirtió.

Para Molina, Sánchez puede alienar a algunos aliados tradicionales gobernados por la derecha, como Alemania e Italia, pero «al final lo que sale ganando es bastante superior a lo que puede salir perdiendo».

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