Pekín confirma que tres buques chinos cruzaron recientemente el estrecho de Ormuz

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Pekín, 31 mar (EFE).- El Gobierno chino confirmó este martes que tres buques del país asiático lograron atravesar «recientemente» el estrecho de Ormuz, en una señal de alivio parcial para el tránsito en la estratégica vía, que se encuentra bloqueada ‘de facto’ por Irán.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que, «tras coordinar con las partes pertinentes, tres buques chinos transitaron recientemente por el estrecho de Ormuz».

Mao aseveró que China «agradece la asistencia proporcionada por las partes implicadas» y subrayó la importancia estratégica de esa vía marítima para el comercio internacional.

«El estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes son una importante ruta internacional para el comercio de mercancías y energía», agregó la portavoz, al tiempo que pidió «un alto el fuego lo antes posible» y la restauración de «la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico».

Las declaraciones de Mao se producen después de que datos del portal de seguimiento marítimo MarineTraffic reflejaran que los cargueros de Cosco «Indian Ocean» y «Arctic Ocean», así como el «Mac Hope», un buque con bandera panameña que se declaró de propiedad y tripulación chinas, cruzaron el lunes esa vía y se situaron ya al este de Ormuz.

Según medios chinos, los dos cargueros de Cosco transportaban contenedores mayoritariamente vacíos y habían quedado atrapados en el golfo Pérsico desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán.

Dichos informes señalaban que ambos buques habían intentado previamente atravesar el estrecho el pasado viernes, pero tuvieron que darse la vuelta después de que la Guardia Revolucionaria iraní les negara el paso, de acuerdo con información de la consultora Lloyd’s List Intelligence.

La confirmación oficial china llega días después de que Cosco anunciara la reanudación de la aceptación de nuevas reservas de contenedores ordinarios con destino a varios países de Oriente Medio, aunque advirtió entonces de la «volatilidad» regional y de que los costes, la programación y las condiciones del transporte seguían «sujetos a cambios».

El paso por Ormuz es especialmente sensible para China, dado que cerca del 45 % de sus importaciones energéticas transitan por esa vía.

La alteración del tráfico marítimo y el encarecimiento del petróleo han tenido ya efectos en el mercado interno chino, donde los combustibles registraron recientemente una de sus mayores subidas de los últimos años, lo que llevó al regulador a intervenir de forma excepcional para limitar el alza. EFE

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