Pekín prohíbe la venta y entrada de drones en la capital a partir de mayo

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Pekín, 5 abr (EFE).- Pekín endurecerá el control sobre los drones, con una nueva normativa que prohibirá su venta, transporte y entrada en la capital china salvo contadas excepciones, en una nueva vuelta de tuerca en una ciudad donde las restricciones a estos aparatos ya eran significativas.

Las nuevas restricciones quedaron recogidas en el reglamento sobre aeronaves no tripuladas aprobado recientemente por las autoridades municipales, que entrará en vigor el 1 de mayo y amplía el control sobre estos aparatos en la capital.

Además de reforzar las limitaciones al vuelo, la normativa veta la venta o alquiler de drones y de sus componentes esenciales a empresas o particulares dentro de Pekín y prohíbe su transporte o introducción en la ciudad por ferrocarril, aviación civil, transporte de mercancías por carretera, paquetería, autobuses interprovinciales e incluso vehículos privados, salvo en el caso de aparatos ya registrados.

El reglamento impide asimismo crear nuevos lugares de depósito en toda la ciudad y prohíbe establecerlos en el territorio dentro de su sexta carretera de circunvalación, mientras que fuera de esa zona deberán cumplir normas de seguridad y superar una evaluación oficial.

Las autoridades pequinesas informaron además de que podrán guardarse por cuenta propia hasta tres drones completos en una misma dirección, mientras que superar esa cifra o almacenar más de diez componentes esenciales hará que el lugar sea considerado formalmente almacén y quede sujeto a un mayor escrutinio.

EFE confirmó este domingo con varios usuarios de productos de DJI que recibieron un aviso de la empresa este sábado en el que se les instaba a adelantar antes del 30 de abril cualquier compra de aparatos, ante la inminente retirada del mercado pequinés de los productos afectados por las restricciones.

En ese mensaje, DJI, el gigante chino del sector, advertía de que los usuarios de Pekín no podrán comprar drones tras la entrada en vigor de la norma y de que tampoco se permitirá introducir en la capital aparatos adquiridos en otras provincias.

Las autoridades defendieron que la nueva regulación busca reforzar la seguridad en la capital, aunque también prevé excepciones para actividades como la investigación, la enseñanza, la producción, el deporte, las labores agrícolas y forestales o las operaciones de emergencia.

Desde agosto de 2025, todo el término administrativo de Pekín, de un tamaño casi dos veces superior al de la isla de Puerto Rico, ya estaba considerado oficialmente espacio aéreo controlado para aeronaves no tripuladas, de modo que cualquier vuelo ya requería aprobación previa de las autoridades.

Además, la capital ya había impuesto vetos temporales en momentos políticamente sensibles en los últimos años, como la reunión anual del Legislativo.

En redes sociales, algunos internautas lamentaron el endurecimiento del control: «Principalmente es porque hay demasiados vuelos ilegales», escribió un usuario en Weibo, mientras otro reconocía que «ahora ya no me atrevo a comprar un dron». EFE

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