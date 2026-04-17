Pekín y Hanói acuerdan cooperar en cadenas de suministro tras el viaje de To Lam a China

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Pekín, 17 abr (EFE).- China y Vietnam acordaron establecer un grupo de trabajo sobre cadenas industriales y de suministro, en un contexto de guerra comercial y reconfiguración manufacturera en Asia, según una declaración conjunta emitida al término de la visita de Estado a China del máximo dirigente vietnamita, To Lam.

El documento, divulgado este viernes, señala que ambas partes «acordaron defender un comercio y una inversión libres y abiertos» y «construir conjuntamente cadenas industriales y de suministro seguras y estables», recoge el texto, del que se hacen eco medios estatales chinos.

La declaración añade que China y Vietnam apuestan por profundizar la cooperación en sectores emergentes, entre ellos la economía digital, el desarrollo verde, la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología cuántica y el ferrocarril de alta velocidad.

Ambos países también expresaron su apoyo a que empresas «capaces y con buena reputación» inviertan en el otro mercado y abogaron por crear un entorno empresarial «justo, conveniente y transparente».

China se mantiene como el principal socio comercial de Vietnam, en un marco en el que numerosas empresas manufactureras chinas trasladaron en los últimos años parte de su producción al país vecino para esquivar los aranceles impuestos por Washington desde el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El texto también recoge el compromiso de acelerar la conexión ferroviaria entre China y Vietnam y convertirla en un «nuevo punto destacado» de la relación bilateral.

El anuncio llegó al cierre de una visita en la que To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam y desde la pasada semana también presidente del país, se reunió con el mandatario chino, Xi Jinping, además de con el primer ministro, Li Qiang, y otros altos cargos.

La concentración por parte de To de los dos principales cargos del sistema político vietnamita es semejante a la observada en China, donde Xi es al mismo tiempo presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, además de dirigente de las Fuerzas Armadas.

Pese a la estrecha relación entre ambos países comunistas, Pekín y Hanói mantienen fricciones por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, especialmente en torno a varias islas en disputa.

Sobre este último asunto, Hanói y Pekín señalaron en la declaración conjunta que «gestionarán mejor» sus discrepancias.

La declaración también incluyó compromisos para reforzar la coordinación política y de seguridad, ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, aduanas, agricultura, turismo y formación de personal, y seguir impulsando los intercambios entre partidos, instituciones y organizaciones sociales de ambos países. EFE

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