Perú: 15 muertos, entre ellos siete menores, en el accidente de un helicóptero militar

Lima, 23 feb (EFE).- Los 15 ocupantes de un helicóptero militar peruano, entre los que había siete menores, fallecieron en el accidente que sufrió la aeronave el domingo en el sur del país, según confirmaron este lunes patrullas de las fuerzas especiales del Ejército que encontraron los restos.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde aparentemente se estrelló el domingo alrededor de las 16.30 hora local (21.30 GMT), momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que afectan a la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado. EFE

