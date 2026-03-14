Perú anuncia el mejoramiento genético de 6.000 alpacas en ocho regiones andinas del país

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Lima, 14 mar (EFE).- Las autoridades de Perú fortalecerán durante este año el mejoramiento genético de 6.000 alpacas en centros de producción de ocho regiones del país, en una iniciativa que busca beneficiar a más de 20.000 criadores de estos camélidos suramericanos, informaron este sábado fuentes oficiales.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) señaló que la medida estará a cargo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y se aplicará en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Junín y Apurímac.

La estrategia consistirá en la implementación del «empadre controlado» (aparear animales de forma planificada) en 50 Centros de Producción de Reproductores (CPR) de las regiones señaladas, mediante «criterios técnicos especializados» y la aplicación de buenas prácticas de manejo reproductivo y sanitario.

Al respecto, el director ejecutivo de Agro Rural, Gudberto Carrera, señaló que las acciones buscan fortalecer la disponibilidad de servicios para el incremento del valor genético de las alpacas, para contribuir a mejorar la productividad y competitividad de la actividad en las zonas altoandinas del país.

«Con el acompañamiento técnico de los especialistas de Agro Rural se realizará el seguimiento del proceso reproductivo, que comprende el diagnóstico de preñez, el monitoreo de la parición y el destete, así como el registro de información productiva y reproductiva», comentó Carrera.

El proyecto cuenta para este año con un presupuesto inicial de 1,5 millones de soles (unos 434.000 dólares) para la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento del mejoramiento genético de los camélidos y el equipo técnico de Agro Rural prevé brindar 2.100 servicios de asistencia técnica durante el primer trimestre del año.

También se proyecta fortalecer cuatro Centros Modelo de Mejoramiento Genético, orientados a la producción de reproductores de alto valor genético de la raza Huacaya, principalmente de color blanco.

Como parte de los avances del proyecto, se han recuperado 1.200 hectáreas de praderas naturales mediante la instalación de 100 módulos de recuperación de pastos, así como la implementación de 50 CPR, la adquisición de 300 reproductores machos de alta calidad genética Huacaya y la entrega de equipos especializados para la medición de fibra.

Además de contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva de los camélidos, el proyecto tiene como meta beneficiar a 20.366 criadores de alpacas en zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde esta actividad es una importante fuente de sustento para las familias productoras. EFE

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