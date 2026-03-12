Perú anuncia que la reparación del ducto que generó escasez de gas tiene un avance de 74 %

2 minutos

Lima, 12 mar (EFE).- La reparación del ducto del gas natural de Camisea, donde una fuga y deflagración de combustible generó una crisis energética en Lima y la provincia vecina del Callao, tiene actualmente un avance del 74 %, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló en sus redes social que ya «se completó la excavación en la zona afectada del ducto de gas natural, registrando un progreso de 74 %».

«Se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea», agregó.

A inicios de esta semana, el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, declaró que este viernes debía comenzar el restablecimiento paulatino del suministro de gas para lograr que el servicio esté totalmente operativo el domingo en la capital peruana.

«De acuerdo con el programa de trabajo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes. Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país», señaló.

Balcázar agregó que el sábado se reabrirá el sistema de gas para los vehículos, lo que permitirá reiniciar la distribución del gas natural vehicular (GNV) y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio.

Ese mismo día, el sistema estará abierto para todos los sectores industriales, «asegurando que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible», anotó.

«Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao», dijo.

Ante este panorama, el gobierno decidió que las escuelas de Lima y el Callao vuelvan a dictar clases presenciales desde el último miércoles, después de que la semana pasada se anunciara la virtualidad ante la escasez de combustible.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, aseguró que el racionamiento de gas, que especialmente ha afectado a taxistas y conductores particulares, permitió evitar un caos en la capital peruana puesto que sin este mecanismo, en unos tres días se habría acabado el combustible para hospitales y hogares.

El Gobierno también garantizó las reservas de gasolinas, diésel y otros combustibles durante la crisis energética generada en el ducto de gas natural del yacimiento de Camisea, en la Amazonía de la región del Cusco. EFE

