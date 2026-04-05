Perú busca impulsar la diversificación de su oferta exportable a El Salvador

2 minutos

Lima, 5 abr (EFE).- El sector exportador de Perú plantea diversificar su oferta a El Salvador, país con el que ha registrado un crecimiento promedio anual de 14 % desde 2021, con envíos liderados por los sectores químico y de siderometalurgia, y nuevas perspectivas para la agroindustria, informó este domingo la Asociación nacional de Exportadores (ADEX).

El gremio exportador señaló en un comunicado que sus representantes sostuvieron una reunión de trabajo con el embajador de Perú en El Salvador, César Jordán, con el objetivo de diversificar la oferta y promover nuevas oportunidades de cooperación con el país centroamericano.

Durante el encuentro, Jordán señaló que el comercio bilateral, que alcanzó alrededor de 85 millones de dólares en 2025, «sigue por debajo de su capacidad».

Además de destacar que el país centroamericano es atractivo para las pymes agregó que algunos bienes, como la uva, enfrentan una competencia regional, pero Perú tiene ventajas como la estacionalidad, que permite abastecer la demanda internacional en periodos de menor oferta.

El diplomático también resaltó la fortaleza del café y cacao de alta calidad, que aseguró que tiene un valor diferenciado para el mercado salvadoreño, y mencionó que existe oportunidades en la industria de mascotas y la construcción.

Jordán remarcó, en ese sentido, en la necesidad de fortalecer la certificación de origen de los productos, con el objetivo de reducir los costos logísticos y facilitar la llegada de mercancías.

Según cifras de ADEX, los envíos peruanos a El Salvador en 2025 sumaron 70,4 millones de dólares, lo que implicó una leve caída de 0,7 % respecto al año previo.

Perú y El Salvador iniciaron en marzo de 2025 negociaciones para la futura suscripción de un tratado de libre comercio (TLC), un proceso que «muestra avances», acotaron los exportadores. EFE

dub/gpv