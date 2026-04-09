Perú declara en emergencia la zona fronteriza con Chile, que será vigilada con drones

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Lima, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este jueves el estado de emergencia en cuatro distritos de la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile, que será vigilada con patrullas terrestres y drones, «para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia», informaron fuentes oficiales.

La medida, que tendrá una duración de 60 días, fue establecida mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano y comprende a los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

Según la disposición, durante la vigencia del estado de emergencia la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención «sobre la base de inteligencia, estadísticas y mapas del delito».

Además, se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de tránsito y de reunión y seguridad personal.

La norma estableció también que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas «de carácter masivo y público» requerirán del permiso de las autoridades competentes para su evaluación.

Durante la emergencia se mantendrá en sesión permanente el comité regional y los comités provinciales de seguridad ciudadana de Tacna y se realizarán patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza con Chile, precisó.

Además, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados o autorizados, se realizarán operativos en esos lugares y se implementará un monitoreo aéreo con drones en la línea fronteriza y pasos no habilitados.

El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar; del primer ministro, Luis Arroyo; y de otros siete ministros, entre ellos los de Defensa e Interior. EFE

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