Perú descubre sistema geotérmico que puede ser fuente energética sostenible en sur de país

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Lima, 24 mar (EFE).- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó este martes que en los Andes del sur del país existe «un sistema geotérmico activo de gran escala» que puede ser una fuente energética sostenible para esa región, en las cercanías a la frontera con Chile.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló en un comunicado que un estudio geofísico de alta resolución ofreció mayor evidencia sobre «la presencia de estructuras claves» para la generación de energía geotérmica en las inmediaciones del volcán Paucarani-Casiri, ubicado en la cordillera de los Andes, a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Tacna.

«La ratificación de la existencia de esta fuente geotérmica representa un avance trascendental en el conocimiento de nuestros recursos energéticos naturales y demuestra cómo la investigación geofísica puede aportar directamente con conocimiento científico al desarrollo del país», destacó.

Tavera agregó que la identificación de los sistemas geotermales «con alto potencial permitirá abrir nuevas oportunidades para la diversificación de la matriz energética nacional, con una fuente limpia, constante y estratégica para el sur del Perú».

Por su parte, la vulcanóloga del IGP Yovana Álvarez detalló que el estudio se desarrolló mediante el método magnetotelúrico, una tecnología que permitió obtener una «radiografía» del subsuelo de la zona.

«Hemos identificado zonas conductoras asociadas a fluidos con temperaturas anómalas en el sector occidental de Paucarani-Casiri, lo que reconfirma la presencia de un sistema geotérmico activo», sostuvo.

La experta añadió que «las fallas regionales y el sistema hidrotermal de los volcanes de la zona actúan como un mecanismo natural que calienta fluidos en profundidad, generando reservorios de calor con alto potencial para la producción energética en la región».

El IGP remarcó que, a diferencia de fuentes de energía como la solar o la eólica, que dependen de condiciones climáticas variables, el calor interno de la tierra puede dar origen a energía geotérmica continua durante años, por lo que reafirmó su compromiso con la generación de conocimiento científico de alto impacto que contribuya al desarrollo sostenible del país. EFE

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