Perú despliega a 61.000 policías y 45.000 militares para resguardar elecciones generales

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Lima, 11 abr (EFE).- Perú desplegó desde este sábado a más de 100.000 policías y militares para dar seguridad al desarrollo de las elecciones generales convocadas para el domingo, en las que más de 27,3 millones de ciudadanos están llamados a elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, después de diez años de sucesivas crisis políticas con ocho presidentes distintos.

El Ministerio del Interior ha movilizado a más de 61.000 policías, mientras las Fuerzas Armadas están haciendo lo propio con más de 45.000 militares, según detalló la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado.

Asimismo, habrá 10.338 patrullas a nivel nacional con el propósito de garantizar el orden en los más de 10.000 locales de votación que se instalarán durante la jornada electoral.

El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, enfatizó que este despliegue busca asegurar el orden público y la protección del material de sufragio con neutralidad y transparencia.

Al respecto, recalcó que el Gobierno que lidera el presidente interino, José María Balcázar, mantiene su «compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana y la transición democrática para garantizar un proceso electoral transparente».

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también resaltó el trabajo coordinado del Ejecutivo con los organismos electorales respetando su autonomía y brindando el soporte logístico necesario para que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos.

Arroyo también hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en las elecciones generales de este domingo 12 de abril y fortalecer, de esta manera, el sistema democrático.

«El voto consciente e informado es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia. El futuro del país se decide este domingo y este Gobierno está aquí para asegurar que esa decisión sea respetada en un marco de paz y orden», puntualizó.

Además de al presidente y sus dos vicepresidentes, los peruanos también deben escoger a 60 senadores, 130 disputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

Por primera vez en más de 30 años, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, con la restitución de un Senado pese a que en 2018 los peruanos se manifestaron ampliamente en contra de ello, al ganar el ‘No’ con un 90,5 % de los votos válidos.

La inseguridad, debido al auge de la criminalidad en forma de extorsiones y asesinatos contra la población por parte del crimen organizado, se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones. EFE

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